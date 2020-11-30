Jogando na Tailândia, Vander mira evolução no Bangkok United

Crédito: Divulgação / Bangkok United

Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, o meia-atacante brasileiro Vander falou sobre o ótimo momento que vive no país asiático. Segundo o atleta, as últimas temporadas têm sido muito especiais dentro e fora de campo.

- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei à Tailândia. Tenho trabalhado muito para construir uma história de títulos e boas atuações no país. As coisas estão acontecendo com muita naturalidade e isso é o mais importante. Vou lutar para manter isso agora - disse.

Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, seu desejo é melhorar os números em campo.