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futebol

Jogando na Tailândia, Vander mira evolução no Bangkok United

Meia-atacante brasileiro vive bom momento com a camisa do clube tailandês
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:16

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:16

Crédito: Divulgação / Bangkok United
Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, o meia-atacante brasileiro Vander falou sobre o ótimo momento que vive no país asiático. Segundo o atleta, as últimas temporadas têm sido muito especiais dentro e fora de campo.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei à Tailândia. Tenho trabalhado muito para construir uma história de títulos e boas atuações no país. As coisas estão acontecendo com muita naturalidade e isso é o mais importante. Vou lutar para manter isso agora - disse.
Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, seu desejo é melhorar os números em campo.
- Vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais meus números no clube e no país. Meu desejo é fazer história aqui com recordes de jogos e títulos.

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