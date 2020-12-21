Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jogando na Tailândia, Vander espera evolução do Bangkok United

Meia-atacante brasileiro vive bom momento com a camisa do clube tailandês
...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 15:52
Crédito: Divulgação / Bangkok United
Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, o meia-atacante brasileiro Vander falou sobre o ótimo momento que vive no país asiático. Segundo o atleta, as últimas temporadas têm sido muito especiais dentro e fora de campo.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei à Tailândia. Tenho trabalhado muito para construir uma história de títulos e boas atuações no país. As coisas estão acontecendo com muita naturalidade e isso é o mais importante. Vou lutar para manter isso agora - disse.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, seu desejo é melhorar os números em campo.
- Vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais meus números no clube e no país. Meu desejo é fazer história aqui com recordes de jogos e títulos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados