Jogando fora de casa, São Paulo empatou seus últimos quatro jogos

Crédito: Divulgação/Twitter Libertadores

Após o empate contra o Rentistas, do Uruguai, na última quarta-feira (12), o São Paulo encerrou uma sequência de quatro partidas seguidas fora de casa. Nessa série de jogos, que começou contra o Corinthians, no dia 2 de maio, todos os resultados terminaram em empate.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

O Tricolor abriu a sequência de partidas como visitante diante de seu rival, o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 2 de maio, um domingo, pelo Paulistão. A partida terminou em 2 a 2.

O São Paulo abriu o placar com um gol de cabeça do zagueiro Miranda, mas viu o Corinthians empatar a partida dom Luan e virar o jogo já no segundo tempo, com Gustavo Silva. Nos acréscimos, porém, o time do Morumbi conseguiu a virada, com gol de pênalti marcado por Luciano.

Três dias depois, na quarta-feira, dia 5 de maio, o São Paulo enfrentou o Racing, da Argentina, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, a região Metropolitana de Buenos Aires. Válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida terminou em 0 a 0.

Depois deste jogo, o São Paulo teve um tempo maior de descanso, voltando aos gramados no último domingo (9), para enfrentar o Mirassol, no Estádio Campos Maia, em Mirassol. A partida marcou o encerramento da fase de grupos do Campeonato Paulista e terminou em um empate em 1 a 1.

Jogando com o time reserva, o Tricolor viu o Mirassol sair na frente no primeiro tempo, com gol do lateral Samuel Santos. Porém, ainda na primeira etapa, Vitor Bueno marcou o gol de empate.

Para fechar essa sequência de quatro jogos como visitante, o São Paulo viajou para o Uruguai, para enfrentar o Rentistas, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A partida, que foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, terminou em um empate por 1 a 1. Novamente com o elenco reserva, o gol do Tricolor foi feito pelo estreante Orejuela, logo aos quatro minutos de jogo. Pouco tempo depois, os uruguaios empataram com gol de Martín González. Antes da sequência de partidas como visitante, o São Paulo havia vencido oito jogos de forma consecutiva. Foi a primeira vez que o time chegou a pelo menos sete vitórias seguidas desde 2012, quando alcançou 11, recorde do clube.