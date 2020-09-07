Jogando fora de casa, Itália vence a Holanda pela Liga das Nações

Crédito: MAURICE VAN STEEN / AFP

A Itália venceu a primeira na Liga das Nações 2020/21. Nesta segunda-feira, a Azzurri enfrentou a Holanda, fora de casa, e venceu a Laranja por 1 a 0. O meio-campista Nicolò Barella foi goleador solitário do dia na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, capital holandesa.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESDOMÍNIO ITALIANO​Jogando fora de casa, a seleção italiana não se impôs e partiu para cima da Laranja. No primeiro tempo, foi o time de Roberto Mancini quem mais criou chances de perigo e a persistência foi recompensada no lance final da etapa inicial. O centroavante Ciro Immobile cruzou da esquerda e o meio-campista Nicolò Barella apareceu no meio da marcação para mandar a bola para o fundo das redes.

SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADOA etapa final foi de chance para as duas equipes, mas ninguém conseguiu balançar as redes. Nos minutos finais, com a desvantagem no placar, os donos da casa se lançaram ao ataque em busca do gol de empate. A Holanda chegou a pedir um pênalti, mas a arbitragem mandou seguir. Depay, de voleio, quase fez um golaço, mas mandou para fora.