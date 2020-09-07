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futebol

Jogando fora de casa, Itália vence a Holanda pela Liga das Nações

Azzurri abriu o placar no minuto final do primeiro tempo, sofreu pressão nos instantes finais de jogo, mas segurou resultado para assumir liderança no Grupo 1 da Liga A...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 17:39
Crédito: MAURICE VAN STEEN / AFP
A Itália venceu a primeira na Liga das Nações 2020/21. Nesta segunda-feira, a Azzurri enfrentou a Holanda, fora de casa, e venceu a Laranja por 1 a 0. O meio-campista Nicolò Barella foi goleador solitário do dia na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, capital holandesa.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESDOMÍNIO ITALIANO​Jogando fora de casa, a seleção italiana não se impôs e partiu para cima da Laranja. No primeiro tempo, foi o time de Roberto Mancini quem mais criou chances de perigo e a persistência foi recompensada no lance final da etapa inicial. O centroavante Ciro Immobile cruzou da esquerda e o meio-campista Nicolò Barella apareceu no meio da marcação para mandar a bola para o fundo das redes.
SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADOA etapa final foi de chance para as duas equipes, mas ninguém conseguiu balançar as redes. Nos minutos finais, com a desvantagem no placar, os donos da casa se lançaram ao ataque em busca do gol de empate. A Holanda chegou a pedir um pênalti, mas a arbitragem mandou seguir. Depay, de voleio, quase fez um golaço, mas mandou para fora.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIA​Com a vitória, a Itália assume a liderança do Grupo 1 da Liga A na Nations League. A Azzurri chega aos quatro pontos e ultrapassa justamente a Holanda, que permanece com três. Na próxima rodada, que ocorre somente em outubro, a Itália encara a Polônia, fora de casa, no dia 11. No mesmo dia, a Holanda visita a Bósnia e Herzegovina.

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