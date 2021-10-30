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futebol

Jogando em casa, Manchester City é surpreendido e perde para o Crystal Palace no Campeonato Inglês

Time de Guardiola, que até então sequer havia levado gol em casa, perde invencibilidade de oito partidas e é derrotado no jogo de número 200 do técnico catalão na Premier League...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 13:04
Crédito: OLI SCARFF / AFP
A zebra passeou no Etihad Stadium. Neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Crystal Palace e o time de Londres levou a melhor sobre os atuais campeões. Com gols de Zaha e Gallagher, a equipe de Patrick Vieira venceu por 2 a 0.ERRO DA DEFESAAcostumado a pressionar os times adversários no campo de ataque, o Manchester City provou do próprio veneno neste sábado. Aos cinco minutos, Laporte perdeu bola para Zaha no campo de defesa e ela sobrou para Gallagher. O camisa 23 devolveu para Zaha, que bateu o canto de Ederson para abrir o placar.
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EXPULSOO dia do zagueiro Laporte não foi dos melhores. Após falhar no gol do Crystal Palace no início da partida, o defensor foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 47 minutos. Zaha levou a melhor em disputa pelo alto, mas foi derrubado pelo camisa 14 quando partia em direção ao gol.
GOL ANULADOO Manchester City voltou pressionando o Crystal Palace no segundo tempo e chegou a balançar as redes com Gabriel Jesus aos 15 minutos. Stones lançou para Foden, que deixou a marcação na saudade e levantou para o brasileiro desviar de carrinho. No entanto, o VAR pegou impedimento do camisa 47 e anulou o lance.
FECHOU O CAIXÃONo fim, sem outra alternativa, o time de Pep Guardiola foi para o ataque em busca do gol de empate e deu espaço para os londrinos atacarem. Aos 43 minutos, Zaha tocou para Olise, que entregou para Gallagher bater no ângulo de Ederson e fechar a conta no Eithad Stadium.
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SEQUÊNCIA​Manchester City e Crystal Palace voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo fim de semana. No sábado, os Cityzens fazem clássico com o Manchester United, fora de casa, enquanto os londrinos recebem o Wolverhampton no mesmo dia. Antes, porém, o time de Guardiola encara o Brugge, pela Champions League.

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