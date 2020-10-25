Jogando em casa e sem CR7, Juventus fica apenas no empate com o Verona

Jogando em casa e sem seu principal jogador, a Juventus ficou apenas no empate com o Verona por 1 a 1. Favilli marcou primeiro para os visitantes, enquanto Kulusevski deixou tudo igual para a Velha Senhora na quinta rodada do Campeonato Italiano.NÃO VALEUA Juventus balançou as redes com Morata, aos 45 minutos do primeiro tempo. Cuadrado lançou uma linda bola para o atacante, que encobriu o goleiro. Mas o VAR anulou por impedimento do espanhol.
QUEM NÃO FAZ...Enquanto era melhor na partida, a Juventus não conseguiu marcar. Aos 15 minutos do segundo tempo, Zaccagni fez uma boa jogada e tocou para Favilli chutar, sem chances para Szczesny.
RESOLVEUSem Cristiano Ronaldo, Kulusevski foi quem chamou a responsabilidade. Contratado na última janela de transferências, o atacante fez uma bonita jogada na ponta, cortou para o meio e chutou cruzado para empatar a partida.