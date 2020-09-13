Jogando como visitante, São Paulo não vence um clássico há 20 jogos

Crédito: Jota Erre/Photo Premium

O desempenho do São Paulo contra o Santos, no último sábado, não foi ruim. Mesmo assim, a equipe ficou no empate, em 2 a 2, e registrou seu 20º clássico seguido sem vitória atuando como visitante. A última vez que o Tricolor bateu um de seus três principais rivais fora de casa aconteceu em fevereiro de 2017 - ainda com Rogério Ceni no comando da equipe.

Embora a atual equipe do São Paulo venha apresentando melhora nos últimos jogos, o retrospecto recente do clube não é lá essas coisas. No último sábado, o Tricolor ficou em vantagem no placar em duas oportunidades, mas cedeu o empate para o Peixe. O segundo gol, inclusive, foi uma falha do goleiro Tiago Volpi - que inverteu o posicionamento da barreira e tomou um frango.

Com o tropeço, o São Paulo atingiu a marca de 20 partidas sem vitórias diante de Corinthians, Palmeiras e Santos jogando como visitante. Vale lembrar também que o Tricolor ainda não sabe o que é vitória nas modernas Neo Química Arena e Allianz Parque - ambas inauguradas na temporada 2014.

TABELAS >Confira a classificação do Campeonato Brasileiro>Veja como está a situação do Tricolor em seu grupo na Copa Libertadores

A oportunidade mais recente do torcedor são-paulino tirar sarro de um rival por uma vitória fora de casa aconteceu no longuíquo 15 de fevereiro de 2017 - exatos 1.307 dias no passado. Naquela oportunidade, o Tricolor bateu o Santos, por 3 a 1, com gols de Luiz Araújo (2x) e Cueva.

Para se ter uma dimensão das mudanças ocorridas nesse período, nenhum dos 11 titulares daquela partida seguem no São Paulo. Entre os dez reservas que assinaram a súmula, apenas o meia Shaylon (que nem sequer entrou em campo naquela noite) ainda veste a camisa do Tricolor do Morumbi.

A próxima chance do São Paulo quebrar o tabu acontecerá no dia 10 de outubro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. As equipes se enfrentarão em território alviverde pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.Veja a lista completa dos 20 clássicos sem vitória do Tricolor longe do Morumbi:

12/09/2020 - Santos 2x2 São Paulo26/01/2020 - Palmeiras 0x0 São Paulo16/11/2019 - Santos 1x1 São Paulo 30/10/2019 - Palmeiras 3x0 São Paulo 26/05/2019 - Corinthians 1x0 São Paulo21/04/2019 - Corinthians 2x1 São Paulo 07/05/2019 - Palmeiras 0x0 São Paulo*17/02/2019 - Corinthians 2x1 São Paulo 27/01/2019 - Santos 2x0 São Paulo 10/11/2018 - Corinthians 1x1 São Paulo 16/10/2018 - Santos 0x0 São Paulo 02/06/2018 - Palmeiras 3x1 São Paulo 28/03/2018 - Corinthians 1x0 São Paulo 08/03/2018 - Palmeiras 2x0 São Paulo 27/01/2018 - Corinthians 2x1 São Paulo27/08/2017 - Palmeiras 4x2 São Paulo 09/07/2017 - Santos 3x2 São Paulo 11/06/2017 - Corinthians 3x2 São Paulo 23/04/2017 - Corinthians 1x1 São Paulo 11/03/2017 - Palmeiras 3x0 São Paulo