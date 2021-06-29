AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogando como centroavante em 2021, Vitor Bueno não engrena em sua nova posição no São Paulo
futebol

Jogando como centroavante em 2021, Vitor Bueno não engrena em sua nova posição no São Paulo

Meia de origem, o camisa 12 recebeu um novo posicionamento sob o comando de Hernán Crespo, passando a jogar como centroavante, sendo uma opção no elenco do Tricolor...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 08:00
Crédito: Staff Images / Conmebol
A temporada de 2021 veio com uma grande mudança para Vitor Bueno. Meia de origem, o jogador mudou de posição sob o comando de Hernán Crespo, passando a jogar como centroavante no São Paulo. Entretanto, mesmo com a nova posição, o seu rendimento é insatisfatório até o momento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O que começou como um teste, uma proposta, se firmou. Vitor Bueno é, no elenco do Tricolor, um centroavante. O meia, que já jogou aberto pelos lados em outros momentos de sua carreira, é uma opção no banco para resolver o ataque do time.
Assim, o camisa 12 entrou em campo 16 vezes na temporada, saindo do banco em oito dessas ocasiões. O atleta jogou nove partidas do Paulistão, quatro partidas da Libertadores, uma da Copa do Brasil e duas do Brasileirão.
Ao todo, Vitor Bueno marcou quatro gols na temporada, sendo três no Paulistão, contra o Santo André, o Mirassol e o Guarani. Além disso, marcou uma vez na Libertadores, na vitória por 3 a 0 contra o Sporting Cristal, do Peru.
Algumas atuações, porém, foram bastante insatisfatórias. Diante do Rentistas, no Uruguai, o atacante perdeu um pênalti no empate por 1 a 1 e ainda somou à sua atuação outras chances desperdiçadas.
Na derrota por 3 a 2 para o 4 de Julho, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante teve uma atuação ruim, falhando no lance do terceiro gol da equipe piauiense.Em uma temporada com muitos desfalques no Tricolor, o banco passa a ser ainda mais importante. Vitor Bueno, assim, pode se tornar um nome importante para o andar do ano são-paulino. Contra o Ceará, no último domingo (27), o camisa 12 foi a opção para substituir Luciano, que está, no momento, lesionado.
Com força total, o São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (30), para enfrentar o Corinthians, fora de casa, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 e o Tricolor segue em busca de sua primeira vitória na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lourival Carvalho Santos Junior, de 24 anos, morreu em um acidente debaixo do viaduto de Carapina
Motociclista morre após acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem de destaque
Veículos são incendiados em pátio da Secretaria de Educação de São Mateus
Pets, Guia do Dono Elegante
Pets: guia do dono elegante

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados