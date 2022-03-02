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Jogadores ucranianos da Premier League cobram posicionamento de Dzyuba, capitão da seleção russa

Yarmolenko, do West Ham, e Mykolenko, do Everton, se revoltam com o silêncio do jogador russo sobre o conflito militar envolvendo a Rússia e Ucrânia
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Publicado em 02 de Março de 2022 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 11:29
Os jogadores ucranianos Yarmolenko, do West Ham, e Mykolenko, do Everton, cobraram um posicionamento de Artem Dzyuba, capitão da seleção russa. O atacante do Zenit se manteve em silêncio desde o início do conflito militar com a invasão da Ucrânia.> Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra, mas dívida é empecilho
Por meio de um vídeo no Instagram, Yarmolenko falou das publicações de Dzyuba no ‘Tik Tok’ e pediu um posicionamento do jogador devido ao seu poder de influência. Enquanto Mykolenko criticou o silêncio do russo de forma mais agressiva.
- Por favor, me diga o que aconteceria se todos juntos, unidos, mostrássemos às pessoas o que realmente está acontecendo no meu país. Então, vocês que têm influência nas pessoas, mostrem. Sei que alguns de vocês gostam de mostrar suas bolas na frente da câmera, mas agora é hora de mostrar suas bolas na vida real - disse o jogador do West Ham.
- Enquanto você fica em silêncio, seu p***, com seus companheiros idiotas, cidadãos pacíficos são mortos na Ucrânia. Você ficará trancado em sua caverna pelo resto de sua vida e, acima de tudo, a de seus filhos. E estou feliz - disse o lateral do Everton.
Vale lembrar que em 2020 Dzyuba foi afastado da seleção russa devido ao vazamento de um vídeo íntimo do jogador.
Crédito: CapitãodaRússianãosemanifestousobreoconflitomilitarenvolvendoseupaíseaUcrânia(Foto:AFP

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