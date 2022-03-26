Jogadores ingleses se dizem 'chocados e desapontados' com acusação de abusos no Qatar

A menos de um ano para o início da Copa do Mundo do Qatar, os relatos de abusos sobre os direitos humanos no país do Oriente Médio seguem sendo divulgados. E um dos capitães de uma das seleções classificadas para o torneio, o meio-campista Jordan Henderson, da Inglaterra, comentou sobre o assunto.- Quando recebemos o relatório, que foi muito importante, foi bastante chocante e desapontante. É horrendo quando você vê alguns dos problemas que acontecem e aconteceram no Qatar - disse Henderson em relação às acusações contra mulheres, a comunidade LGBTQ+ e trabalhadores imigrantes.

- Como um time, estamos meio que digerindo ainda, levantando ideias do que queremos fazer. É uma oportunidade que chamar atenção para alguns problemas e usar nossas plataformas para fazer uma mudança para a melhor - completou o jogador do Liverpool.

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Quem também se manifestou foi o técnico do English Team, Gareth Southgate. O comandante britânico, que entregou o relatório aos atletas, falou sobre a possibilidade de um boicote ao Mundial, mas afirmou acreditar que esta não é a melhor hipótese.

- Eu realmente não sei se isso alcança alguma coisa. Seria uma grande história, mas o torneio continuaria. Há algumas coisas religiosas e culturais que são difíceis de mudar. O maior problema que não é religioso ou cultural é o que aconteceu na construção dos estádios. Mas não podemos fazer nada sobre isso, infelizmente - declarou Southgate.

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Recentemente, a Fifa informou que estava investigando a situação de trabalhadores imigrantes no Qatar, enquanto a Anistia Internacional, por sua vez, declarou que muitos dos profissionais estavam correndo riscos.