Jogadores fazem testes físicos na Granja; Neymar corre na esteira

Os trabalhos já começaram na Granja Comary, em Teresópolis, para os jogadores convocados para a Seleção Brasileira. No início da preparação, nesta terça-feira, os médicos e preparadores físicos da comissão de Tite realizaram testes clínicos e físicos. Neymar, em fase final de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, correu na esteira. Já outros atletas fizeram musculação e exercícios ergométricos.

Os quatro atletas esperados para esta terça-feira já chegaram a Teresópolis. O goleiro Alisson foi o primeiro a se apresentar à Granja Comary, às 7h30. Miranda chegou pouco depois. Os meias do Barcelona Philippe Coutinho e Paulinho desembarcaram pouco depois das 11h. Agora, o grupo de 20 jogadores esperado por Tite em Teresópolis está completo. Apenas Casemiro, Roberto Firmino e Marcelo chegam depois, por conta da grande decisão da Liga dos Campeões, neste sábado.