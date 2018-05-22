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Seleção Brasileira

Jogadores fazem testes físicos na Granja; Neymar corre na esteira

Com médicos e preparadores físicos, os atletas da Seleção fizeram musculação e exercícios ergométricos

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 17:02
Os trabalhos já começaram na Granja Comary, em Teresópolis, para os jogadores convocados para a Seleção Brasileira. No início da preparação, nesta terça-feira, os médicos e preparadores físicos da comissão de Tite realizaram testes clínicos e físicos. Neymar, em fase final de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, correu na esteira. Já outros atletas fizeram musculação e exercícios ergométricos. 
Os quatro atletas esperados para esta terça-feira já chegaram a Teresópolis. O goleiro Alisson foi o primeiro a se apresentar à Granja Comary, às 7h30. Miranda chegou pouco depois. Os meias do Barcelona Philippe Coutinho e Paulinho desembarcaram pouco depois das 11h. Agora, o grupo de 20 jogadores esperado por Tite em Teresópolis está completo. Apenas Casemiro, Roberto Firmino e Marcelo chegam depois, por conta da grande decisão da Liga dos Campeões, neste sábado.
Na chegada à Granja Comary, Alisson trouxe um violão. É um passatempo bacana, que eu gosto bastante. Fica só para o quarto, disse o jogador, ao site da CBF.

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