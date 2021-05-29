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Jogadores e comissão técnica do Galo doam premiação pelo título Mineiro aos funcionários do clube

A decisão foi tomada de comum acordo por todos e o valor será dividido entre os trabalhadores do alvinegro...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 17:36
Crédito: Cuca e os jogadores acertaram que doariam o prêmio pelo título estadual com os funcionários do clube-(Pedro Souza/Atlético-MG
Os jogadores e comissão técnica do Atlético-MG tomaram uma atitude nobre neste sábado, 29 de maio, em relação aos trabalhadores do clube. Ficou acordado que o prêmio pela conquista do Campeonato Mineiro seria doado aos funcionários. O valor total que será repassado aos trabalhadores da Cidade do Galo não foi revelado, mas deixou as pessoas que ajudam a cuidar do dia a dia do clube emocionadas, pois como são trabalhadores que recebem bem menos do que atletas e comissão técnica, esse dinheiro extra certamente será útil para despesas do seu cotidiano. O anúncio da ação foi feito na manhã do sábado e se tornou um fato muito celebrado e elogiado pela torcida alvinegra, pela ajuda dada aos funcionários do Galo, que se sagrou bicampeão estadual no fim de semana passado.

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