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Jogadores do Tottenham não foram liberados para Data-Fifa e viajaram por conta própria; clube estuda multa

Além dos quatro argentinos envolvidos na polêmica do jogo com o Brasil, zagueiro Davinson Sánchez, da Colômbia, também deixou a Inglaterra para viajar à América do Sul...
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Publicado em 

06 set 2021 às 12:31

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 12:31

Crédito: Reprodução / Instagram
Grande polêmica do fim de semana no futebol mundial, o duelo entre Brasil e Argentina, que foi suspenso pelas Eliminatórias Sul-Americanas, segue rendendo. E, de acordo com a imprensa britânica, os atletas do Tottenham que viajaram à América do Sul para a Data-Fifa não tinham a liberação dos Spurs.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 Segundo informações do jornal "Telegraph", o clube de Londres não autorizou que seus jogadores fossem convocados com base na proibição da Premier League. Como os dez países sul-americanos da Conmebol estão na chamada "lista vermelha" do Reino Unido, os atletas teriam de cumprir quarentena no retorno, fazendo, assim, com que fossem desfalques.
Ainda segundo a publicação do "Telegraph", o Tottenham deverá multar os três atletas que viajaram para a América do Sul e eles podem ser desfalques nos próximos três jogos dos Spurs: Crystal Palace (dia 11) e Chelsea (19), ambos pelo Campeonato Inglês, e Rennes (16), pela Conference League.
DUPLA DO ASTON VILLA FOI LIBERADAAlém de Romero e Lo Celso, outros dois argentinos estavam no Brasil de maneira irregular: o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez e o meia-atacante Emiliano Buendía, ambos do Aston Villa. A situação dos atletas do clube de Birmingham, no entanto, é diferente.

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