Jogadores do Tottenham não foram liberados para Data-Fifa e viajaram por conta própria; clube estuda multa

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Grande polêmica do fim de semana no futebol mundial, o duelo entre Brasil e Argentina, que foi suspenso pelas Eliminatórias Sul-Americanas, segue rendendo. E, de acordo com a imprensa britânica, os atletas do Tottenham que viajaram à América do Sul para a Data-Fifa não tinham a liberação dos Spurs.

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 Segundo informações do jornal "Telegraph", o clube de Londres não autorizou que seus jogadores fossem convocados com base na proibição da Premier League. Como os dez países sul-americanos da Conmebol estão na chamada "lista vermelha" do Reino Unido, os atletas teriam de cumprir quarentena no retorno, fazendo, assim, com que fossem desfalques.

Ainda segundo a publicação do "Telegraph", o Tottenham deverá multar os três atletas que viajaram para a América do Sul e eles podem ser desfalques nos próximos três jogos dos Spurs: Crystal Palace (dia 11) e Chelsea (19), ambos pelo Campeonato Inglês, e Rennes (16), pela Conference League.