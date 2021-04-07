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futebol

Jogadores do São Paulo realizam treino tático nesta quarta-feira

Elenco do Tricolor seguiu a semana de treinamentos comandada pela comissão técnica de Hernán Crespo. Clube do Morumbi aguarda retomada do Paulistão para voltar a jogar...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 16:35
Crédito: Reprodução/São Paulo
O São Paulo seguiu os treinamentos na manhã desta quarta-feira (07), no CT da Barra Funda. Além das ausências de Orejuela e Hernanes, o treino foi repleto de atividades para o elenco são-paulino.
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Crespo comandou atividades focadas na parte tática, trabalhando enfrentamento de atacantes contra defensores e com muitas variações. Em uma parte do treinamento, titulares e reservas se enfrentavam em parte do gramado.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 O atacante Paulinho Boia, que vem se recuperando de uma artroscopia no joelho, está participando normalmente dos treinos, querendo mostrar o seu futebol para a comissão técnica de Hernán Crespo. Logo depois do treino da manhã, o meia Benítez foi apresentado e vestiu a camisa oito do Tricolor. Ele é o sexto reforço da equipe, que já havia acertado as chegadas de Miranda, Orejuela, William, Eder e Bruno Rodrigues.

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