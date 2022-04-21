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futebol

Jogadores do São Paulo que não viajaram a Caxias do Sul treinam no CT

Os atletas que não enfrentaram o Juventude seguiram com a preparação para o Brasileirão no CT da Barra Funda...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 17:53
Os jogadores do São Paulo que não viajaram a Caxias do Sul, para disputar o jogo de ida contra o Juventude válido pela terceira fase na Copa do Brasil, treinaram na tarde desta quinta-feira (21), no CT da Barra Funda. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeA expectativa é que toda a equipe se reapresentasse nesta quinta-feira (21), após o empate contra o Juventude. Porém, devido a um problema técnico na aeronave que traria de volta os atletas que disputaram a partida, a reapresentação do grupo foi marcada para sexta-feira (22), às 11h.
No CT treinaram Rafinha, Diego Costa, Welington e Igor Gomes, preservados da viagem, além de Luan, que desfalcou a equipe devido a uma gripe. Os jogadores fizeram atividades físicas sob o comando do preparador Pedro Campos e na sequência foram submetidos a diferentes trabalhos técnicos. O treinamento foi comandado por Leandro Dell Macagnan, um dos auxiliares de Rogério Ceni, com o auxílio de Marcos Vizolli.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022O São Paulo volta a campo no sábado (23), às 16h30, contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida será válida pela terceira rodada das equipes no Campeonato Brasileiro 2022.
Crédito: JogadoresquenãoenfrentaramoJuventudetreinaramnoCT(Divulgação/SãoPauloFC

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