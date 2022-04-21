Jogadores do São Paulo que não viajaram a Caxias do Sul treinam no CT

Os jogadores do São Paulo que não viajaram a Caxias do Sul, para disputar o jogo de ida contra o Juventude válido pela terceira fase na Copa do Brasil, treinaram na tarde desta quinta-feira (21), no CT da Barra Funda. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeA expectativa é que toda a equipe se reapresentasse nesta quinta-feira (21), após o empate contra o Juventude. Porém, devido a um problema técnico na aeronave que traria de volta os atletas que disputaram a partida, a reapresentação do grupo foi marcada para sexta-feira (22), às 11h.