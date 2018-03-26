Jogadores do Rio Branco VN desabafam na web após lance polêmico

A vitória por 1 a 0 do Serra e a classificação do Tricolor Serrano para a decisão do Capixabão deixou o Rio Branco VN na bronca. O jogo de volta das semifinais, que aconteceu no último domingo, no Robertão, teve um lance polêmico e decisivo ainda no primeiro tempo.

Aos 13 minutos, o atacante Diego Alves avançava sozinho quando sofreu falta do zagueiro Marco Antônio na entrada da área. O árbitro Felipe Varejão, após conversar com o assistente Fabiano Ramires, decidiu pela marcação da penalidade. O meia Joelson cumpriu o seu papel, balançou as redes na cobrança de pênalti e sacramentou a vitória tricolor. No segundo tempo os visitantes ainda reclamaram de um novo pênalti, desta vez não marcado em favor do Rio Branco VN.

Nas redes sociais, os jogadores do Rio Branco VN, que haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0, ficaram indignados com o árbitro. "Acredito que todos que estavam no estádio e assistiram à partida na TV ficaram envergonhados com a atuação desse sujeito, que representa o nosso estado Brasil afora", disse o lateral direito Rhuan.

O zagueiro Marco Antônio também não poupou críticas. "Não poderia deixar de demonstrar a nossa indignação com o Sr FELIPE VAREJÃO E O FABIANO RAMIRES, por eles terem decidido uma partida de semifinal com DOIS erros GROTESCOS, uma falta contra a gente muito fora da área e ELES marcam um pênalti, depois um pênalti muito CLARO ao nosso favor e eles não tiveram a coragem de marcar, prejudicando mais de 30 Pais de família que lutam dia a dia pra levarem o sustento pras suas casas", escreveu o defensor.

Federação não recebeu reclamação oficial