Jogadores do Manchester United querem Pochettino como técnico

Os jogadores do Manchester United querem a chegada do técnico Mauricio Pochettino na próxima temporada, segundo o "Daily Mail". No entanto, o argentino enfrenta a concorrência de Erik ten Hag, do Ajax, uma vez que o holandês é o favorito de Ralf Rangnick.O atual comandante do Paris Saint-Germain está na rota de saída da equipe francesa, que deve buscar a contratação de Zidane para a próxima temporada. Com isso, Pochettino deve buscar um retorno para a Premier League, onde já conquistou grande sucesso à frente do Tottenham.

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A expectativa é de que a partir de março, o Manchester United procure o novo técnico com mais ações no mercado após Richard Arnold assumir a função de CEO no clube no lugar de Ed Woodward. O novo dirigente deve ouvir Rangnick, atual treinador interino, mas também futuro consultor dos Red Devils.

O clube espera ter uma decisão sobre o nome do novo comandante antes do fim da temporada. Com isso, o comandante poderia participar das discussões sobre contratações e renovações de atletas já presentes no elenco, além de preparar a pré-temporada.