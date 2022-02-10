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futebol

Jogadores do Manchester United querem Pochettino como técnico

Apesar do desejo dos atleta, Ralf Rangnick, atual comandante interino dos Red Devils e futuro consultor esportivo, prefere o nome de Erik ten Hag, treinador do Ajax...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 10:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 10:16
Os jogadores do Manchester United querem a chegada do técnico Mauricio Pochettino na próxima temporada, segundo o "Daily Mail". No entanto, o argentino enfrenta a concorrência de Erik ten Hag, do Ajax, uma vez que o holandês é o favorito de Ralf Rangnick.O atual comandante do Paris Saint-Germain está na rota de saída da equipe francesa, que deve buscar a contratação de Zidane para a próxima temporada. Com isso, Pochettino deve buscar um retorno para a Premier League, onde já conquistou grande sucesso à frente do Tottenham.
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A expectativa é de que a partir de março, o Manchester United procure o novo técnico com mais ações no mercado após Richard Arnold assumir a função de CEO no clube no lugar de Ed Woodward. O novo dirigente deve ouvir Rangnick, atual treinador interino, mas também futuro consultor dos Red Devils.
O clube espera ter uma decisão sobre o nome do novo comandante antes do fim da temporada. Com isso, o comandante poderia participar das discussões sobre contratações e renovações de atletas já presentes no elenco, além de preparar a pré-temporada.
Crédito: NomedePochettinoéfavoritoentreosjogadoresdoManchesterUnited(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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