Jogadores do elenco do Ceará interagem com nomes da base e do futsal

Crédito: Stephen Eliart/Ceará

Com a agenda dos atletas tendo maior espaço diante da ausência forçada de competições, o Ceará tem aproveitado para promover uma maior integração entre os jogadores do elenco profissional e nomes das categorias de base além do futsal do clube.

Nessa semana quem protagonizou esse processo em duas videoconferências diferentes foram o zagueiro Klaus e o atacante Rodrigão.

No caso do defensor de 26 anos de idade revelado pelo Juventude e tendo ido cedo para o Internacional, o enfoque da conversa junto aos garotos da base foi no gerenciamento de carreira e também a administração de finanças. Elementos esses importantes levando em consideração como a transição dos jovens da base pode se dar de maneira quase que repentina, muitas vezes até em caráter de necessidade por carências do plantel.

- É extremamente importante um atleta profissional falar sobre suas experiências para os garotos da base e explanando para os jovens sobre esse assunto tão importante para a vida profissional desses jogadores que estão se formando - disse o presidente Robinson de Castro ao site oficial do Alvinegro.

No caso do centroavante, Rodrigão teve a oportunidade de conversar com os nomes do futsal com um viés de cunho mais motivacional. Isso porque o bate-papo rondou sobre as dificuldades que ele teve para se tornar profissional, algo que integrantes atualmente do futsal do Vozão podem passar através do desejo de profissionalização nos gramados.

Quem elogiou bastante o conteúdo da conversa, também para o site do Ceará, foi coordenador técnico de futsal, Segundo Costa.

- É extremamente importante um atleta profissional falar sobre suas experiências para os garotos da base e explanando para os jovens sobre esse assunto tão importante para a vida profissional desses jogadores que estão se formando - pontuou.