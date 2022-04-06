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Jogadores do Botafogo têm novos contratos registrados na CBF; entenda

Botafogo inicia processo para passar inscrições do 'antigo clube' para a SAF, que possui novo CNPJ; primeiras inscrições apareceram no BID nesta quarta-feira...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 19:34
Os jogadores do Botafogo estão sendo novamente inscritos, um a um, nos registros da CBF. Os novos contratos começaram a aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) nesta quarta-feira. Isso faz parte de um processo natural pela compra da SAF por John Textor.+ Forte no ataque e bom jogo contra a França: quem é Niko Hämäläinen, o finlandês que está vindo ao Botafogo
Os registros dos jogadores pertenciam ao "antigo Botafogo" e foram repassados ao Botafogo SAF, que contém um novo CNPJ e um registro diferente nas competições nacionais. Todos os contratos estão sendo repassados de um 'clube para o outro'.
+ Confira a tabela do Brasileirão
Portanto, os jogadores - tanto do profissional quanto os das categorias de base - e os treinadores do Botafogo estão sendo 'inscritos novamente' nos boletins da confederação brasileira.
Carlinhos, Guilherme Liberato, Lucas Goiano, Ewerton, Gilwagner, Maurício, Gabriel Toebe, Dudu, Pedro China, Jhonnatha, Ramon, Lucas Barreto, Fabinho, Juan Mello, Felipe Ferreira, Jefinho, Lucas Meirelles, Daniel Fagundes, Carlos Henrique, Reydson, Rhenzo, Vitor Marinho, Wendel Lessa, Ronald e Ricardo Resende tiveram os termos de sucessão registrados nesta quarta-feira.
A tendência é que todos os jogadores do Botafogo sejam registrados no novo CNPJ no BID até sexta-feira.
Crédito: JogadoresdoBotafogosãoregistadosnoBID(Foto:Reprodução/CBF

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