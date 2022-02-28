Jogadores do Botafogo não concedem entrevista após goleada sofrida contra a Portuguesa

Após a goleada, os jogadores do Botafogo adotaram o silêncio. Neste domingo, a Portuguesa venceu o Alvinegro por 5 a 3 no estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. Costumeiramente, os atletas costumam dar entrevistas na beira do campo logo após o apito final, mas isso não aconteceu nesta noite pelo lado do Glorioso.> ATUAÇÕES: Gatito, Carli e Kanu recebem as piores notas do Botafogo Depois de uma derrota para o Flamengo, em que foi dominado durante praticamente todo o jogo, o time de General Severiano conheceu uma revés ainda mais duro neste domingo, contra a Portuguesa. Inclusive, esta foi a derrota com mais gols sofridos que o Botafogo sofreu até aqui na temporada.
Além do placar elástico, a partida foi marcada por um Botafogo desorganizado e falhas escancaradas dos jogadores dentro de campo. No primeiro gol, Carli se enrolou com a bola e mandou contra a própria meta. No terceiro, Gatito saiu mal e permitiu o cabeceio de Bruno Santos sem goleiro. No quarto, Kanu tropeçou em um jogador que já estava caído no chão.
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Na busca de um jogo mais organizado e menos falhas, o Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Volta Redonda, às 19h30, no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.