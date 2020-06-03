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Jogadores do Borussia Dortmund podem ficar em quarentena após receberem visita de cabeleireiro

Cinco atletas do elenco aurinegro receberam profissional que estava sem máscara em registro feito para as redes sociais. Jogadores podem entrar em quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 19:26

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:26

Crédito: Lars Baron / AFP
Uma visita de um cabeleireiro a jogadores do Borussia Dortmund pode sair mais caro que o esperado. Sancho, Witsel, Zagadou, Guerreiro e Akanji receberam o profissional, que não estava utilizando máscara no momento em que cortou o cabelo dos jogadores.
Segundo informação dos jornais "Bild" e "Ruhr Nachrichten", os cinco podem entrar em quarentena caso a federação julgue necessário, pois o protocolo de higiene foi descumprido.
O "Bild" informou que o responsável pelo corte foi Winnie Nana Karkari, um renomado profissional da Alemanha. Segundo o jornal, o cabeleireiro informou que tirou a máscara apenas para tirar a foto e que posteriormente postou nas suas redes socias. Karkari disse que é "muito, mas muito exigente" quando se trata da higiene de seus clientes.
O Borussia Dormtund se pronunciou sobre o ocorrido.
- É normal que nossos jogadores tenham que cortar o cabelo depois de tanto tempo. O que não pode é que isso tenha acontecido sem máscaras. É um problema que enfatizaremos nossos jogadores muito, muito claramente. O próprio cabeleireiro também deve questionar o comportamento deles.Sancho cortando o cabelo com um profissional sem máscara (Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: Jorge Jesus fica no Brasil, novela Lautaro perto do fim, Sergi Roberto pode ir para a Inglaterra...Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolIbrahimovic volta à Itália e realizará exames para saber evolução da lesãoWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaTottenham informa que tem um caso do novo coronavírus no clube E MAIS:

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