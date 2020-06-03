Jogadores do Borussia Dortmund podem ficar em quarentena após receberem visita de cabeleireiro

O "Bild" informou que o responsável pelo corte foi Winnie Nana Karkari, um renomado profissional da Alemanha. Segundo o jornal, o cabeleireiro informou que tirou a máscara apenas para tirar a foto e que posteriormente postou nas suas redes socias. Karkari disse que é "muito, mas muito exigente" quando se trata da higiene de seus clientes.

- É normal que nossos jogadores tenham que cortar o cabelo depois de tanto tempo. O que não pode é que isso tenha acontecido sem máscaras. É um problema que enfatizaremos nossos jogadores muito, muito claramente. O próprio cabeleireiro também deve questionar o comportamento deles.Sancho cortando o cabelo com um profissional sem máscara (Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: Jorge Jesus fica no Brasil, novela Lautaro perto do fim, Sergi Roberto pode ir para a Inglaterra...Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolIbrahimovic volta à Itália e realizará exames para saber evolução da lesãoWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaTottenham informa que tem um caso do novo coronavírus no clube E MAIS: