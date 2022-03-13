Jogadores do Atlético-MG 'boicotam' a Globo após zoação por pênaltis marcados para o time

A repercussão da brincadeira da TV Globo Minas com o Atlético-MG sobre o volume de pênaltis marcados para o Atlético-MG ainda gera contratempos para a emissora. Os jogadores do Galo se recusaram a falar com repórteres da casa depois do jogo com o Democrata-GV, quando o time da capital mineira venceu por 1 a 0, gol de Nacho Fernández.A assessoria de imprensa do clube informou que a postura dos atletas aconteceu pela piada "Pênalti pro Galo", feita pela emissora durante o Globo Esporte Minas, no dia 10 de março, quinta-feira. O Atlético informou que não irá se manifestar sobre o assunto.

A entrada do dummy no GE foi pouco depois de uma entrada ao vivo direto da casa do BBB, quando o programa "trolou" os participantes e os telespectadores, entregando um bilhete dizendo que haveria prova do líder, algo tradicional do programa. A conta de pênaltis para o Galo virou discussão séria e meses desde o Brasileirão de 2021, quando o alvinegro teve 21 pênaltis marcados a seu favor, quase o dobro do Flamengo, que teve 11 marcações a seu favor. Grêmio e Palmeiras, em segundo lugar, tiveram 12. O meme voltou à tona no clássico contra o Cruzeiro, quando houve nova penalidade marcada, sobre Hulk, que empatou o duelo naquele dia, gerando reclamações dos cruzeirenses e zoações dos outros torcedores. TV Globo pediu desculpas pela matéria​A repercussão negativa da matéria, gerou um mal estar e a Globo Minas pediu desculpas pela zoação feita contra o Atlético. -Aqui no GE, a gente sempre busca falar sobre o futebol mineiro com precisão, mas também de forma leve. Só que ontem a gente fez uma brincadeira aqui que muitos atleticanos não gostaram. A gente entende esse sentimento do torcedor e queria deixar claro que, de forma alguma, a gente teve a intenção de ofender a torcida do Galo-, disse o apresentador Maurício Paulucci.