Jogadores do Atlético lamentam atuação na derrota para o Uberlândia

Os jogadores do Atlético Itapemirim não lamentaram a derrota por 1 a 0 para o Uberlândia após o jogo no estádio Parque do Sabiá, em Minas Gerais, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, mas sim a atuação do time. Segundo os alvinegros, a equipe jogou mal e não soube aproveitar os espaços dados pelos mineiros. Além disso, o zagueiro Kleber Viana lamentou sua expulsão aos 20 minutos do segundo tempo, deixando o Galo com um a menos em campo.

Jogadores do Atlético Itapemirim querem esquecer atuação ruim Crédito: Atlético Itapemirim/Divulgação

"Não conseguimos começar a competição da maneira que queríamos nesta estreia. O Atlético não conseguiu ser o Atlético que vinha jogando. Tomamos um gol em um descuido, justamente em um momento em que a partida estava controlada. E também teve a minha expulsão, que complicou um pouco mais nossa chance de conseguirmos o empate. Mas não temos tempo para lamentações, pois agora o foco está na final da Copa Verde, contra o Paysandu, na quarta-feira", comentou Kleber Viana.

Já o volante Araruama, um dos principais atletas na proteção da defesa do Galo da Vila, admitiu que o clube precisará melhorar caso queira ir longe na quarta divisão nacional.

"Nosso time jogou muito abaixo do que costuma jogar. Se a gente tivesse mantido o ritmo de jogo teríamos adquirido um resultado melhor. Agora é erguer a cabeça. O foco já está no próximo adversário", concluiu Araruama.

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