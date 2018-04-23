Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudando a chave

Jogadores do Atlético lamentam atuação na derrota para o Uberlândia

Discurso do time é esquecer o revés e pensar apenas no próximo jogo, em casa, contra o Paysandu, pela ida da final da Copa Verde

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 17:21
Os jogadores do Atlético Itapemirim não lamentaram a derrota por 1 a 0 para o Uberlândia após o jogo no estádio Parque do Sabiá, em Minas Gerais, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, mas sim a atuação do time. Segundo os alvinegros, a equipe jogou mal e não soube aproveitar os espaços dados pelos mineiros. Além disso, o zagueiro Kleber Viana lamentou sua expulsão aos 20 minutos do segundo tempo, deixando o Galo com um a menos em campo.
Jogadores do Atlético Itapemirim querem esquecer atuação ruim Crédito: Atlético Itapemirim/Divulgação
"Não conseguimos começar a competição da maneira que queríamos nesta estreia. O Atlético não conseguiu ser o Atlético que vinha jogando. Tomamos um gol em um descuido, justamente em um momento em que a partida estava controlada. E também teve a minha expulsão, que complicou um pouco mais nossa chance de conseguirmos o empate. Mas não temos tempo para lamentações, pois agora o foco está na final da Copa Verde, contra o Paysandu, na quarta-feira", comentou Kleber Viana.
Já o volante Araruama, um dos principais atletas na proteção da defesa do Galo da Vila, admitiu que o clube precisará melhorar caso queira ir longe na quarta divisão nacional.
"Nosso time jogou muito abaixo do que costuma jogar. Se a gente tivesse mantido o ritmo de jogo teríamos adquirido um resultado melhor. Agora é erguer a cabeça. O foco já está no próximo adversário", concluiu Araruama.
PRÓXIMO JOGO
O Atlético Itapemirim volta a atuar na noite desta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo jogo de ida da final da Copa Verde. O adversário é o Paysandu. O confronto de volta acontece no dia 16 de maio, às 20 horas, no Mangueirão, no Pará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados