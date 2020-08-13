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futebol

Jogadores do Atlético de Madrid se mostram frustados após eliminação

Saúl e Koke admitiram superioridade do RB Leipzig na partida da Liga dos Campeões e dizem que precisam ver o que erraram para melhorar na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 18:42

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:42

Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
Após a derrota e eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o RB Leipzig, Saúl e Koke, meio-campistas do Atlético de Madrid, admitiram que os alemães foram merecedores da classificação. Os atletas saíram frustrados por não terem chegado mais longe na competição e com o desempenho no duelo desta quinta-feira.
- Eles entenderam muito bem a partida. Não fomos capazes de ter ocasiões claras. Havia muito espaço entre a gente. Esse ano foi muito difícil para todos - afirmou Saúl.
Já Koke contou que tinha muita vontade de conquistas essa Liga dos Campeões após ter batido na trave duas vezes.
- Estávamos muito entusiasmados com essa Liga dos Campeões, mas temos que nos levantar. Em campo, às vezes se está melhor, e às vezes pior, temos que ver no que erramos. Esta é uma competição diferente, em três jogos poderíamos ganhar a Champions e não podemos mais.
O Atlético de Madrid pensa na próxima temporada após a eliminação e terá outra chance de disputar a Liga dos Campeões e tentar o título inédito. Enquanto isso, o RB Leipzig irá enfrentar o Paris Saint-Germain na terça-feira buscando e as duas equipes irão buscar uma vaga histórica para a final do maior torneio de futebol europeu.

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