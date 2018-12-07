Jogadores do Arsenal são flagrados consumindo droga em boate

Jogadores do Arsenal em festa em Londres Crédito: The Sun/Reprodução

O jornal inglês 'The Sun' expôs um vídeo com os jogadores do Arsenal, como Özil, Lacazette, Aubameyang e Mkhitaryan, em uma boate, bebendo vodka, champagne e inalando 'hippy crack', uma espécie de gás do riso. A festa foi em agosto, poucos dias antes do início da temporada.

Ainda de acordo com a publicação, o nome da boate é Tape Club e as garrafas de champagne consumidas custavam dois mil euros (R$ 9 mil) cada.

A capa do jornal The Sun Crédito: The Sun/Reprodução

A conta teria dado cerca de 30 mil euros (R$ 134 mil). Além dos jogadores citados, o jovem Matteo Guendouzi, Mustafi e Kolasinac também estavam presentes.

O 'hippy crack' é uma substância composta por óxido nitroso e sua posse não é ilegal na Inglaterra, mas sua venda é permitida apenas para maiores de 18 anos. A droga está na moda no Reino Unido e é vendida em latas, onde o gás é inalado.

Nas imagens divulgadas pelo 'The Sun', Matteo Guendouzi aparece inconsciente no sofá. O gás pode provocar a perda da coordenação motora, da consciência e até a morte, em caso da falta de oxigênio no cérebro.

Os jogadores teriam deixado a boate por volta das 4h da manhã, acompanhado de mulheres. A conduta certamente não deve ter agradado o treinador Unai Emery, que já chegou a proibir suco de frutas, por conta do açúcar, na dieta dos jogadores.