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Hippy Crack

Jogadores do Arsenal são flagrados consumindo droga em boate

As imagens mostram Aubameyang, Özil, Lacazette e outros utilizando a substância, que é uma espécie de 'gás do riso'

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 14:42
Jogadores do Arsenal em festa em Londres Crédito: The Sun/Reprodução
O jornal inglês 'The Sun' expôs um vídeo com os jogadores do Arsenal, como Özil, Lacazette, Aubameyang e Mkhitaryan, em uma boate, bebendo vodka, champagne e inalando 'hippy crack', uma espécie de gás do riso. A festa foi em agosto, poucos dias antes do início da temporada.
Ainda de acordo com a publicação, o nome da boate é Tape Club e as garrafas de champagne consumidas custavam dois mil euros (R$ 9 mil) cada.
A capa do jornal The Sun Crédito: The Sun/Reprodução
A conta teria dado cerca de 30 mil euros (R$ 134 mil). Além dos jogadores citados, o jovem Matteo Guendouzi, Mustafi e Kolasinac também estavam presentes.
O 'hippy crack' é uma substância composta por óxido nitroso e sua posse não é ilegal na Inglaterra, mas sua venda é permitida apenas para maiores de 18 anos. A droga está na moda no Reino Unido e é vendida em latas, onde o gás é inalado.
Nas imagens divulgadas pelo 'The Sun', Matteo Guendouzi aparece inconsciente no sofá. O gás pode provocar a perda da coordenação motora, da consciência e até a morte, em caso da falta de oxigênio no cérebro.
> Ranking de clubes da CBF evidencia o cenário ruim do futebol capixaba
Os jogadores teriam deixado a boate por volta das 4h da manhã, acompanhado de mulheres. A conduta certamente não deve ter agradado o treinador Unai Emery, que já chegou a proibir suco de frutas, por conta do açúcar, na dieta dos jogadores.
Jogadores do Arsenal em festa em Londres Crédito: The Sun/Reprodução

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