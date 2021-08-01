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futebol

Jogadores da Premier League se recusam a tomar vacina da Covid-19

Segundo a imprensa inglesa, alguns atletas optam por não se vacinar por razões pessoais, enquanto outros possuem questões religiosas envolvidas...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 08:20

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 08:20
Crédito: AFP
Alguns jogadores da Premier League estão causando polêmica por se recusarem a tomar a vacina da Covid-19, segundo o "The Sun". As informações indicam que uns optam pela opção por razões pessoais, enquanto outros possuem questões religiosas envolvidas.Por conta disso, vestiários de equipes inglesas estão divididos uma vez que o novo coronavírus continua a afetando a sociedade. Além disso, o futebol está sofrendo com casos de novas variantes da pandemia e diversos atletas não tem feito a pré-temporada como deveriam.
> Veja a tabela da Premier League
Um clube da Championship, a segunda divisão inglesa, está com jogadores e comissão técnica isolados por conta de um caso positivo de um jogador que se recusou a se vacinar. A competição tem previsão para iniciar já na próxima sexta-feira.
Por conta da relutância dos jogadores, os clubes ingleses consideram impor a vacinação como uma condição para que todos possam exercer suas funções no futebol em futuras cláusulas de contrato.

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