Jogadores da Premier League se recusam a tomar vacina da Covid-19

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Alguns jogadores da Premier League estão causando polêmica por se recusarem a tomar a vacina da Covid-19, segundo o "The Sun". As informações indicam que uns optam pela opção por razões pessoais, enquanto outros possuem questões religiosas envolvidas.Por conta disso, vestiários de equipes inglesas estão divididos uma vez que o novo coronavírus continua a afetando a sociedade. Além disso, o futebol está sofrendo com casos de novas variantes da pandemia e diversos atletas não tem feito a pré-temporada como deveriam.

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Um clube da Championship, a segunda divisão inglesa, está com jogadores e comissão técnica isolados por conta de um caso positivo de um jogador que se recusou a se vacinar. A competição tem previsão para iniciar já na próxima sexta-feira.