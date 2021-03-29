Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Jogador que dispensa comentários', fala Renato Portaluppi sobre Rafinha

Treinador do Grêmio também fez considerações acerca de outros nomes ligados ao clube como Borré, Douglas Costa e Rafael Carioca...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 11:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 11:47
Crédito: Treinador falou sobre a última contratação do Imortal (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Reforço do Grêmio para a lateral-direita que teria vindo através de um pedido expresso de Renato Portaluppi, Rafinha chega ao clube cheio de moral junto ao treinador gremista. Algo que, em entrevista dada no último domingo (28) após a goleada por 4 a 0 sobre o Pelotas pelo Gauchão, ficou bastante explícito. >Classificação atualizada do Campeonato GaúchoAlém dos aspectos técnico e de experiência, Renato entende que a chegada do jogador que se destacou em 2019 no Flamengo e teve como última equipe o Olympiakos-GRE também será ponto positivo junto aos nomes mais jovens do plantel.
Outros nomes que vem sendo tratados nas últimas semanas como sendo possíveis alvos do Tricolor entraram em pauta nas respostas do técnico, casos de Rafael Carioca (hoje no Tigres-MEX), Douglas Costa (Bayern de Munique) e também o colombiano Rafael Santos Borré, atacante do River Plate.
- O Rafinha chega, é um jogador que dispensa comentários. Por onde passa, é campeão. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Até cinco, seis meses atrás estava jogando em alto nível pelo Flamengo. Vai ajudar o grupo, principalmente os jovens. E vai nos ajudar nas competições que temos pela frente. O Borré não posso dizer muito detalhes, mas espero que ele possa assinar na semana que vem e vir para o Grêmio - disse Renato.
- Já particularmente conversei com todos esses jogadores que estavam na lista. Sei da forma que eles gostam de falar, da maneira que gostam de ser tratados. Todos estão dispostos e felizes em vir para o Grêmio. Mas têm coisas que fogem dos parâmetros financeiros. Conversei diversas vezes com o Douglas e ele demonstrou interesse. Conversei também com o Rafael Carioca. Mas entra a parte financeira, e depende do Grêmio. Não vou passar por cima - acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados