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Jogador mais jovem a debutar no Campeonato Espanhol não gosta de ser comparado ao ídolo Lionel Messi

Luka Romero está com apenas 15 anos e fez somente uma partida na temporada pelo Mallorca. Argentino visualiza futuro na seleção e já é observado por Aimar, do sub-17...
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Publicado em 

28 jul 2020 às 12:19

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:19

Crédito: Divulgação/Mallorca
O jogador mais jovem a debutar pelo Campeonato Espanhol, Luka Romero, disse que não gosta de ser comparado com Messi. Em entrevista ao canal Fox Sports, o meio-campista afirma que quer ser reconhecido pelo que é como jogador. Aos 15 anos, o atleta do Mallorca também vê a possibilidade de substituir o ídolo na seleção argentina.
- Fico chateado porque só há um Messi e eu quero fazer meu nome no futebol como Luka Romero. Se me quiserem na Argentina, seguirei jogando pela Argentina.
Romero pisou pela primeira vez em um jogo oficial do Campeonato Espanhol na derrota do Mallorca para o Real Madrid por 2 a 0, quando entrou no segundo tempo da partida. O argentino tem contrato com a equipe que foi rebaixada para a segunda divisão até 2023.

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