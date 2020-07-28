Jogador mais jovem a debutar no Campeonato Espanhol não gosta de ser comparado ao ídolo Lionel Messi

Crédito: Divulgação/Mallorca

O jogador mais jovem a debutar pelo Campeonato Espanhol, Luka Romero, disse que não gosta de ser comparado com Messi. Em entrevista ao canal Fox Sports, o meio-campista afirma que quer ser reconhecido pelo que é como jogador. Aos 15 anos, o atleta do Mallorca também vê a possibilidade de substituir o ídolo na seleção argentina.

- Fico chateado porque só há um Messi e eu quero fazer meu nome no futebol como Luka Romero. Se me quiserem na Argentina, seguirei jogando pela Argentina.