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Jogador "mais forte do mundo", Akinfenwa pode rumar ao WWE

Atacante, que ganhou fama por força física, negocia para participar do evento de luta livre...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 19:47

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 19:47

Crédito: Reprodução
O atacante Adebayo Akinfenwa, conhecido por ser o "jogador mais forte do mundo", pode estar trocando de esporte. De acordo com o jornal inglês The Sun, o atleta, de 38 anos, negocia com o dono do WWE, Vince McMahon, para participar do evento de luta livre norte-americano. Atualmente no Wycombe Wanderers, Akinfenwa participou da campanha que garantiu o acesso do clube à segunda divisão inglesa na temporada passada. Na ocasião, ele mandou um recado ao vivo para o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, e a resposta do treinador alemão viralizou nas redes.
Fã declarado do evento WWE, o jogador postou, nesta quinta-feira, nas redes sociais um vídeo em que se declara para o draft do WWE e se mostra aberto à ideia. Se é uma brincadeira ou uma jogada comercial, ainda não sabemos. Mas força não será problema para o atacante inglês no próximo desafio.​

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