Jogador há mais tempo no clube, Samir inicia sua sexta temporada na Udinese

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O brasileiro Samir e o argentino Rodrigo de Paul chegaram juntos à Udinese, em 2016. O atacante deixou o clube recentemente, contratado pelo Atlético de Madrid. Assim, o zagueiro, cria do Flamengo, entra na sua sexta temporada na Itália como o jogador do elenco que há mais tempo veste a camisa bianconera. Fato que, ao mesmo tempo, lhe dá orgulho e traz responsabilidades.

Palmeiras renova com zagueiro, Flamengo anuncia reforço… O Dia do MercadoEm outubro de 2020, inclusive, já em meio à pandemia, Samir completou 100 jogos pela Udinese. No momento, já tem 128, com seis gols marcados. Com as 92 partidas que realizou com a camisa rubro-negra, e outras três pelo Hellas Verona, clube para o qual foi emprestado assim que chegou à Itália, ele tem um total de 223 jogos como profissional.

O último deles aconteceu na semana passada, na abertura da temporada italiana 2021/2022, com a Udinese estreando com vitória de 3 a 1 sobre o Ascoli, pela Copa da Itália. E, neste fim de semana, entra em cena o Campeonato Italiano, e a equipe já terá pela frente a poderosa Juventus, dentro de casa, no Estádio Friuli. Bom teste para saber como o time irá se portar nesse início de trabalho.

Triste pela saída do De Paul, um amigo que fiz no futebol e que fará muita falta aqui, pelo grande jogador e artilheiro que é. Mas feliz pela sequência que ele dará à carreira. Mas nosso grupo fez uma bela pré-temporada na Áustria, tivemos alguns bons amistosos de preparação e começamos com uma vitória convincente na Copa da Itália. Que a gente possa fazer um bom Campeonato Italiano. Já teremos uma pedreira na primeira rodada, mas é um daqueles grandes jogos que todos querem estar em campo - disse.

Samir chama atenção para um fator fundamental, que tem tudo para impulsionar ainda mais o Calcio nesta temporada: o título da Eurocopa conquistado pela Itália no mês passado.