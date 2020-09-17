Jogador ganha ação de R$ 600 mil contra o CSA

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Se não bastasse todos os problemas dentro de campo, a diretoria do CSA ganhou mais uma dor de cabeça. Trata-se do ex-jogador Choco, que ganhou uma ação de RS 600 mil contra o clube na 19ª Região do TRT (Tribunal Regional do Trabalho).A história entre atleta e CSA e começou em 2016 na pré-temporada. Logo nos primeiros treinos, Choco foi diagnosticado com problemas cardíacos e precisou passar por algumas intervenções.

Pouco tempo depois, quando a Série D foi iniciada, ele descobriu que o seu contrato de renovação não havia sido registrado e buscou os direitos na Justiça.

No primeiro embate a vitória foi do CSA. Inconformado, Choco recorreu e informou que um novo exame de perícia foi realizado sem a sua presença, o que fez o juiz lhe dar vitória na causa.

Em conversa com o portal TNH 1, o jogador demonstrou uma ‘alívio’ pelo resultado nos tribunais: ‘Pode demorar ainda a conclusão de tudo. Mas foi uma vitória do bem contra o mal’, desabafou.