Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Equador

Jogador é expulso após levar cabeçada e ficar com nariz sangrando

Expulsão de jogador do Emelec foi muito questionada, A imagem foi capturada pela emissora local e gerou revolta de alguns torcedores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2021 às 18:31

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 18:31

Sebastián Rodriguez, do Emelec, foi expulso após levar uma cabeçada no nariz
Sebastián Rodriguez, do Emelec, foi expulso após levar uma cabeçada no nariz Crédito: Reprodução/Twitter
O meio-campista Sebastián Rodriguez, do Emelec, foi expulso de campo pelo árbitro Álex Cajas após levar uma cabeçada de Gabriel Achilier, do Orense, em partida válida pelo Campeonato Equatoriano na noite da sexta-feira (15).
Na metade do segundo tempo, o jogador cometeu falta e saiu em direção ao árbitro para protestar pela cobrança. Depois de muita discussão, o defensor rival o acertou com uma cabeçada que deixou seu nariz sangrando. A imagem foi capturada pela emissora local e gerou revolta de alguns torcedores.
O juiz tirou um cartão vermelho e mostrou aos dois brigões. A expulsão é justificada para o equatoriano, mas questionável para Sebastián, que ainda tenta entender os motivos, assim como todos os torcedores presentes no estádio.
O motivo da expulsão de Rodríguez, no entanto, deve ser revelado no relatório do árbitro, que ainda não foi divulgado segundo informações do jornal Clarin. O documento, segundo o veículo, pode indicar algum comportamento violento do jogador em relação ao capitão do Orense.
A possível resposta para a expulsão está em como Rodríguez repreendeu o árbitro Álex Cajas após o lance da marcação da falta em questão, repreendendo-o e também repreendendo-o por um possível gol não marcado, segundo a imprensa local.
Apesar da confusão, o Emelec conseguiu vencer o Orense pelo placar de 1 a 0 com gol de Alexiz Zapata, aos 84 do segundo tempo, quando ambas as equipes possuíam apenas 10 jogadores em cada lado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados