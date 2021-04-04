Jogador do Valencia explica motivo de time ter voltado a campo mesmo após acusação de racismo

Crédito: Divulgação / Site oficial do Valencia

Depois da derrota para o Cadiz pelo Campeonato Espanhol neste domingo, o lateral-esquerdo e capitão do Valencia, José Gayà, explicou o porquê de sua equipe ter voltado a campo após a acusação de injúria racial de Diakhaby a Juan Cala. Segundo o jogador, o medo de perder pontos foi determinante.

+ Veja a tabela da La Liga- Diakhaby estava muito zangado. Ele nos disse que o insultaram de forma racista e foi por isso que entramos no vestiário. É uma pena que esse tipo de coisa continue acontecendo no futebol e temos que remediar sim ou sim. Apoiamos Diakhaby em todos os momentos - disse Gayá ao canal oficial do Valencia antes de completar:

- Fizemos o que ele nos disse. Ele queria que nós saíssemos. Saímos porque ele nos pediu, mas nos disseram que podiam tirar alguns pontos de nós. Portanto, não tivemos outra opção a não ser voltar. Foi um jogo muito raro. Tivemos a iniciativa, faltou clareza na liderança, mas acho que não merecíamos perder.