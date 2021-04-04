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Jogador do Valencia explica motivo de time ter voltado a campo mesmo após acusação de racismo

José Gayà, capitão do Valencia, disse que equipe poderia perder pontos se não voltasse para a partida, e que o próprio Diakhaby motivou os companheiros a continuarem jogando...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 18:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 18:27
Crédito: Divulgação / Site oficial do Valencia
Depois da derrota para o Cadiz pelo Campeonato Espanhol neste domingo, o lateral-esquerdo e capitão do Valencia, José Gayà, explicou o porquê de sua equipe ter voltado a campo após a acusação de injúria racial de Diakhaby a Juan Cala. Segundo o jogador, o medo de perder pontos foi determinante.
+ Veja a tabela da La Liga- Diakhaby estava muito zangado. Ele nos disse que o insultaram de forma racista e foi por isso que entramos no vestiário. É uma pena que esse tipo de coisa continue acontecendo no futebol e temos que remediar sim ou sim. Apoiamos Diakhaby em todos os momentos - disse Gayá ao canal oficial do Valencia antes de completar:
- Fizemos o que ele nos disse. Ele queria que nós saíssemos. Saímos porque ele nos pediu, mas nos disseram que podiam tirar alguns pontos de nós. Portanto, não tivemos outra opção a não ser voltar. Foi um jogo muito raro. Tivemos a iniciativa, faltou clareza na liderança, mas acho que não merecíamos perder.
- Somos profissionais. Voltamos e tentamos fazer o nosso melhor. Foi um jogo muito atípico, mas não podemos dar desculpas e precisa mirar o próximo jogo.

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