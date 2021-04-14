Jogador do Slavia Praga é banido por 10 jogos por conta de racismo

A Uefa baniu o jogador Odrej Kudela por 10 partidas por conta de uma atitude racista contra Glen Kamara na partida em que o Slavia Praga venceu o Rangers pela Europa League. Com isso, o defensor não encara o Arsenal nesta quinta-feira pelas quartas de final do torneio continental.O atleta do time escocês disse que foi chamado de macaco pelo adversário. O finlandês também recebeu punição de três jogos por ter agredido o rival no túnel para os vestiários no final do confronto que deu a classificação para a equipe tcheca.
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As punições podem ser revertidas caso os clubes entrem com um pedido de apelação. Kudela cumpriu uma partida fora dos gramados contra o Arsenal, na última semana, após receber uma suspensão provisória. No entanto, o atleta estava doente e não seria relacionado para o confronto.
Alguns dias após a confusão, torcedores do Slavia Praga publicaram uma foto nas redes sociais com uma faixa escrita "Kamara - apenas um negro", além de estarem segurando sinalizadores vermelhos. O presidente do clube, Jaroslav Tvrdik, disse que a equipe foi vítima de xenofobia.