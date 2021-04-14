Jogador do Slavia Praga é banido por 10 jogos por conta de racismo

A Uefa baniu o jogador Odrej Kudela por 10 partidas por conta de uma atitude racista contra Glen Kamara na partida em que o Slavia Praga venceu o Rangers pela Europa League. Com isso, o defensor não encara o Arsenal nesta quinta-feira pelas quartas de final do torneio continental.O atleta do time escocês disse que foi chamado de macaco pelo adversário. O finlandês também recebeu punição de três jogos por ter agredido o rival no túnel para os vestiários no final do confronto que deu a classificação para a equipe tcheca.