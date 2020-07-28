Jogador do Real Madrid testa positivo para Covid-19

Diversos meios espanhóis apontam que Mariano Díaz, atacante do Real Madrid, testou positivo para a Covid-19. Apesar do clube não confirmar de forma oficial, o atleta não foi visto treinando nesta terça-feira, se encontra em sua casa e não há nenhum conhecimento sobre lesão que possa ter afastado o jogador das atividades.
Com isso, o dominicano deve ser desfalque para o duelo do Real Madrid contra o Manchester City pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar de não ser titular, o jogador poderia ser uma opção para o técnico Zidane em caso de necessidade por lesão ou por gols.
Apesar de ter feito apenas sete jogos na temporada, sendo cinco pelo Campeonato Espanhol, Mariano Díaz foi responsável por anotar o segundo gol no clássico contra o Barcelona no Santiago Bernabéu, em março.