AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Jogador do Real Madrid testa positivo para Covid-19

De acordo com diversos meios da imprensa espanhola, Mariano Díaz está em sua casa e não deve enfrentar o Manchester City pelas oitavas de final da Liga dos Campeões...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 12:05
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Diversos meios espanhóis apontam que Mariano Díaz, atacante do Real Madrid, testou positivo para a Covid-19. Apesar do clube não confirmar de forma oficial, o atleta não foi visto treinando nesta terça-feira, se encontra em sua casa e não há nenhum conhecimento sobre lesão que possa ter afastado o jogador das atividades.
Com isso, o dominicano deve ser desfalque para o duelo do Real Madrid contra o Manchester City pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar de não ser titular, o jogador poderia ser uma opção para o técnico Zidane em caso de necessidade por lesão ou por gols.
Apesar de ter feito apenas sete jogos na temporada, sendo cinco pelo Campeonato Espanhol, Mariano Díaz foi responsável por anotar o segundo gol no clássico contra o Barcelona no Santiago Bernabéu, em março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produtos à venda na 21ª Feira Sabores da Terra, em Vitória
Feira na Praça do Papa terá queijos premiados e produtos como café de açaí; veja destaques
O ex-deputado Nelson Aguiar estava internado em um hospital de Brasília
Ex-deputado federal do ES, Nelson Aguiar morre em Brasília
Imagem BBC Brasil
Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa e quem será o adversário? Os cenários de cada resultado nas oitavas-de-final

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados