Jogador do Real Madrid testa positivo para Covid-19

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Diversos meios espanhóis apontam que Mariano Díaz, atacante do Real Madrid, testou positivo para a Covid-19. Apesar do clube não confirmar de forma oficial, o atleta não foi visto treinando nesta terça-feira, se encontra em sua casa e não há nenhum conhecimento sobre lesão que possa ter afastado o jogador das atividades.

Com isso, o dominicano deve ser desfalque para o duelo do Real Madrid contra o Manchester City pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar de não ser titular, o jogador poderia ser uma opção para o técnico Zidane em caso de necessidade por lesão ou por gols.