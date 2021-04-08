Jogador do Milan revela conselho de Haaland antes de ir para a Itália

Hauge, ponta do Milan, revelou que recebeu conselho de Haaland para jogar no futebol italiano. Em entrevista à "SportMediaset", o norueguês também comentou sobre uma improvável saída do centroavante da Bundesliga para a Serie A.- Muitos clubes se interessaram por mim. Falei sobre o Milan e ele me recomendou. Me disse que seria difícil, mas que poderia me sair bem. Haaland tem todas as qualidades para jogar na Itália, ficaria muito feliz aqui, porque é forte e rápido.
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Apesar de não jogar com Haaland, Hauge tem a companhia de Ibrahimovic no dia a dia do clube. Contratado na última janela de transferências, o jovem afirmou que o sueco disse que no Milan tem que existir comprometimento e trabalho para se encaixar no elenco e honrar a grandeza da equipe.