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Jogador do Manchester City diz que testou positivo para a Covid-19 duas vezes em nove meses

Em publicação nas redes sociais, atacante Ferrán Torres disse que teve a doença quando ainda atuava no Valencia. Espanhol já está recuperado e à disposição de Guardiola...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 14:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 14:17

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Um dos contaminados pela Covid-19 no surto que o Manchester City enfrentou, o atacante Ferrán Torres disse que testou positivo duas vezes para a doença em nove meses. Já recuperado e de volta aos treinos após cumprir isolamento, o espanhol está à disposição do técnico Pep Guardiola.
+ Veja a tabela da Premier LeagueFeliz por estar de volta após meu período de isolamento. Foi meu segundo teste positivo para Covid-19 em nove meses e me sinto feliz por tê-lo superado - disse Ferrán Torres no Twitter, que testou positivo pela primeira vez quando ainda atuava no Valencia, da Espanha.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
O jogador também aproveitou a oportunidade para se solidarizar com as pessoas que estão sofrendo com o novo coronavírus e com os familiares que perderam seus entes queridos.
- Envio minhas lembranças às pessoas que lutam contra o vírus todos os dias, e um grande abraço àqueles que infelizmente perderam entes queridos - disse.

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