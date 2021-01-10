Jogador do Manchester City diz que testou positivo para a Covid-19 duas vezes em nove meses

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City

Um dos contaminados pela Covid-19 no surto que o Manchester City enfrentou, o atacante Ferrán Torres disse que testou positivo duas vezes para a doença em nove meses. Já recuperado e de volta aos treinos após cumprir isolamento, o espanhol está à disposição do técnico Pep Guardiola.

+ Veja a tabela da Premier LeagueFeliz por estar de volta após meu período de isolamento. Foi meu segundo teste positivo para Covid-19 em nove meses e me sinto feliz por tê-lo superado - disse Ferrán Torres no Twitter, que testou positivo pela primeira vez quando ainda atuava no Valencia, da Espanha.

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O jogador também aproveitou a oportunidade para se solidarizar com as pessoas que estão sofrendo com o novo coronavírus e com os familiares que perderam seus entes queridos.