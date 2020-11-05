Jogador do Lanús provoca Daniel Alves após eliminação no Morumbi

Crédito: Di Placido trocou camisa com Daniel Alves e voltou para casa desse jeito (Reprodução/Instagram

Principal nome do atual elenco do São Paulo, o lateral Daniel Alves foi provocado por Di Placido - lateral do Lanús. Logo após a queda do Tricolor na Copa Sul-Americana para a equipe argentina, o jogador do clube da Grande Buenos Aires postou um vídeo no vestiário da equipe visitante e mandou um recado para o camisa 10 do clube do Morumbi.

- Quebramos o Daniel Alves, que agora chupe! Que vá brincar lá fora - disse o jogador em uma tradução livre do espanhol para o português. O vídeo foi gravado no vestiário do Morumbi e contou com a presença de vários jogadores do Lanús, eufóricos com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ao fim da partida, Di Placido ainda trocou camisa com o astro do São Paulo e postou uma foto com Daniel Alves em sua conta no Instagram. No voo de volta para a Argentina, o lateral subiu uma imagem com o uniforme do meia tricolor. O gesto foi visto como irônico, sobretudo após a provocação no vídeo.