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futebol

Jogador do Lanús provoca Daniel Alves após eliminação no Morumbi

Di Placido, lateral do Lanús, mandou uma mensagem ácida para o meia do São Paulo em vídeo gravado no vestiário do Morumbi. Depois, postou foto com a camisa do astro tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 13:42

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:42

Crédito: Di Placido trocou camisa com Daniel Alves e voltou para casa desse jeito (Reprodução/Instagram
Principal nome do atual elenco do São Paulo, o lateral Daniel Alves foi provocado por Di Placido - lateral do Lanús. Logo após a queda do Tricolor na Copa Sul-Americana para a equipe argentina, o jogador do clube da Grande Buenos Aires postou um vídeo no vestiário da equipe visitante e mandou um recado para o camisa 10 do clube do Morumbi.
- Quebramos o Daniel Alves, que agora chupe! Que vá brincar lá fora - disse o jogador em uma tradução livre do espanhol para o português. O vídeo foi gravado no vestiário do Morumbi e contou com a presença de vários jogadores do Lanús, eufóricos com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ao fim da partida, Di Placido ainda trocou camisa com o astro do São Paulo e postou uma foto com Daniel Alves em sua conta no Instagram. No voo de volta para a Argentina, o lateral subiu uma imagem com o uniforme do meia tricolor. O gesto foi visto como irônico, sobretudo após a provocação no vídeo.
Na noite da última quarta, o São Paulo bateu o Lanús, por 4 a 3, mas foi eliminado da Copa Sul-Americana por conta do critério do gol qualificado fora de casa. Importante ressaltar que o Tricolor empatava a partida, em 2 a 2, até os 43 minutos do segundo tempo. A equipe conseguiu buscar o resultado, mas levou um gols nos acréscimos e deu adeus ao torneio continental.

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