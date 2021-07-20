Jogador do Everton é preso por suspeita de pedofilia

Um jogador do Everton foi preso por suspeita de pedofilia na última sexta-feira antes de ser liberado sob pagamento de fiança, segundo o "Daily Mail". O atleta, que não teve seu nome revelado por razões legais, já foi suspenso pelo clube enquanto a polícia local investiga o caso.O principal suspeito, de acordo com fontes ouvidas pelo "Mirror", está com 31 anos e joga regularmente por sua seleção. O meia Sigurdsson é o único que se encaixa neste perfil, mas nenhum pronunciamento oficial foi feito nesta direção até esta terça-feira.