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futebol

Jogador do Everton é preso por suspeita de pedofilia

O nome do atleta não foi divulgado por razões legais, mas segundo a imprensa inglesa Sigurdsson, meia islandês, já foi afastado do clube neste período de investigações...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 08:34

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 08:34
Crédito: Divulgação / Everton
Um jogador do Everton foi preso por suspeita de pedofilia na última sexta-feira antes de ser liberado sob pagamento de fiança, segundo o "Daily Mail". O atleta, que não teve seu nome revelado por razões legais, já foi suspenso pelo clube enquanto a polícia local investiga o caso.O principal suspeito, de acordo com fontes ouvidas pelo "Mirror", está com 31 anos e joga regularmente por sua seleção. O meia Sigurdsson é o único que se encaixa neste perfil, mas nenhum pronunciamento oficial foi feito nesta direção até esta terça-feira.
> Veja a tabela da Premier League
A Matéria do "Daily Mail" também informa que a polícia esteve na casa do atleta, avaliada em dois milhões de libras (R$ 14 milhões), no início deste mês em busca de evidências. Os detetives coletaram diversos itens para análise, enquanto o jogador passou por um interrogatório.
A notícia sobre a prisão de uma pessoa ligada ao Everton chocou membros da Premier League, principalmente pelo fato do Campeonato Inglês começar nas próximas semanas. O fato também teria atordoado o vestiário da equipe de Liverpool.

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