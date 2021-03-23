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futebol

Jogador do Atlético de Madrid passa mal durante treinamento e desmaia

Moussa Dembélé teve uma queda de pressão arterial, segundo comunicado do Atlético de Madrid, mas logo se recuperou. Jogador deixou o CT do clube dirigindo seu carro...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 17:33
Crédito: Reprodução / DirectoGol
O Atlético de Madrid se reapresentou para os treinamentos nesta terça-feira após a vitória sobre o Alavés no último domingo e um susto tomou conta das atividades. Em determinado momento, o atacante Moussa Dembélé passou mal e caiu no chão desmaiado.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo informou o Atlético, o centroavante teve uma queda de pressão arterial e por isso deixou o treinamento. Após cair desacordado, o atleta foi rapidamente assistido e depois de alguns segundo conseguiu levantar. Com a ajuda dos médicos, seguiu para uma ambulância e foi atendido. + Giro pela Europa: Veja os brasileiros que se destacaram ou que mandaram mal no final de semana

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