Jogador do Antwerp aparece em treino com camisa do maior rival

Didier Lamkel Zé, jogador do Antwerp, apareceu no treino da equipe usando a camisa do Anderletch, maior rival do clube belga. O camaronês provocou sua equipe por estar insatisfeito e busca ser negociado com o Panathinaikos, da Grécia. O atleta foi barrado das atividades pelos seguranças.O atacante está afastado do time principal desde outubro de 2020 e quer voltar a trabalhar com o técnico Laszlo Boloni, atualmente no clube grego. O atleta chegou a fazer uma publicação reafirmando seu desejo de transferência nas redes sociais, mas já apagou a postagem.
Segundo a imprensa internacional, esta não é a primeira vez que o jogador apronta. Em um treino, Zé explodiu contra o companheiro Jelle van Damme, já ligou diversas vezes para o clube avisando que estava doente e até brigou com torcedores. Nas redes, o público já o compara a Balotelli.