Jogador do Ajax é preso com suspeita de esfaquear um familiar

O atacante do Ajax, Quincy Promes foi preso na manhã deste domingo com suspeita de esfaquear um familiar durante uma celebração. Segundo informações do jornal "De Telegraaf", o porta-voz da polícia, Jelmer Geers confirmou que o jogador foi detido por conta do ocorrido.

Ainda de acordo com o jornal holandês, o incidente teria acontecido em julho. Promes organizou uma festa com familiares. teria tido uma discussão séria com um membro da família e acabou esfaqueando a pessoa, que teve lesões graves. Convidados da celebração teriam separado os envolvidos na briga.O "De Telegraaf" destacou que o homem esfaqueado por Promes prestou queixa na polícia sobre o ocorrido há um mês. Não se sabe porque o jogador não foi preso antes, mas a polícia nega que o calendário do Ajax tenha influência na investigação.