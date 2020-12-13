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Jogador do Ajax é preso com suspeita de esfaquear um familiar

Segundo informações do 'De Telegraaf', o Quincy Promes teria se envolvido em uma discussão durante uma festa e ferido um membro da família com uma faca...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 09:44

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 09:44

Crédito: AFP
O atacante do Ajax, Quincy Promes foi preso na manhã deste domingo com suspeita de esfaquear um familiar durante uma celebração. Segundo informações do jornal "De Telegraaf", o porta-voz da polícia, Jelmer Geers confirmou que o jogador foi detido por conta do ocorrido.
Ainda de acordo com o jornal holandês, o incidente teria acontecido em julho. Promes organizou uma festa com familiares. teria tido uma discussão séria com um membro da família e acabou esfaqueando a pessoa, que teve lesões graves. Convidados da celebração teriam separado os envolvidos na briga.O "De Telegraaf" destacou que o homem esfaqueado por Promes prestou queixa na polícia sobre o ocorrido há um mês. Não se sabe porque o jogador não foi preso antes, mas a polícia nega que o calendário do Ajax tenha influência na investigação.
- Só ouvimos sobre o incidente há um mês. Uma investigação foi então iniciada e esta manhã resultou em uma prisão - informou o porta-voz da polícia.

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