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Aos 23 anos

Jogador de futebol é encontrado morto no mar no litoral de São Paulo

Anderson Lourenço, 23, havia saído para caminhar em Mongaguá, também no litoral, e desapareceu. O corpo foi encontrado por um pescador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2021 às 12:58

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 12:58

Anderson Lourenço, de Osasco, foi encontrado morto no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo
Anderson Lourenço, de Osasco, foi encontrado morto no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
Um jogador de futebol foi encontrado morto no dia 25, no mar de Praia Grande (litoral de SP), após ficar mais de um dia desaparecido.
Anderson Lourenço, 23, havia saído para caminhar em Mongaguá, também no litoral, e desapareceu. O corpo foi encontrado por um pescador.
O rapaz, morador de Osasco, havia ido ao litoral com familiares e saiu para passear com o irmão na sexta (24), segundo parentes. "Quase 3h, ele falou: 'vou dar uma volta, irmão. Tirou a roupa, o chinelo, camisa, documento, chave de casa e saiu", diz a mulher de Anderson, Larissa Oliveira, 22.
Os familiares desconfiam que, depois de dar uma caminhada, o rapaz resolveu entrar no mar e se afogou. Mais de 30 horas depois de desaparecer, o corpo foi encontrado por um pescador e resgatado pelos bombeiros.
Antes disso, os familiares fizeram buscas em diversas praias e colocaram avisos na internet, na tentativa de encontrar o rapaz.
Anderson deixa um filho de 11 meses. "O Anderson era uma pessoa incrível, não tenho palavras para definir ele. Era ótimo pai, cuidava do filho como ninguém. Fazia o possível para ver a mãe dele bem. Com o pai dele também", disse Larissa.
Segundo ela, o marido jogava em times do futebol amador e havia sido campeão recentemente em um torneio pelo clube Impacto. "Domingo passado ele realizou o sonho de levantar uma taça", disse.
Ele também jogou pelo time Philadelphia Futebol Clube, de Osasco, que fez postagem lamentando a morte do jogador.

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