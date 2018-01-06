Jogador de basquete cai sobre o pescoço e desmaia na Turquia

O norte-americano James Nunnally deu um susto nos jogadores e torcedores do Fenerbahce, da Turquia, durante partida da Euroliga contra o Baskonia. O ala-armador caiu sobre o pescoço, após ser desequilibrado por adversário durante enterrada.

Nunnally ficou desacordado e a partida foi interrompida por alguns minutos. O jogador foi atendido ainda dentro da quadra e levado ao hospital sob aplausos dos jogadores e torcedores. Apesar da imagem impressionante, exames não constataram lesão e o atleta já recebeu alta. O Fenerbache venceu a partida por 79 a 74.