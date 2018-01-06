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Susto

Jogador de basquete cai sobre o pescoço e desmaia na Turquia

Nunnally ficou desacordado e a partida foi interrompida por alguns minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 19:14

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 19:14

James Nunnally jogou pelo Atlanta Hawks e o Philadelphia 76ers Crédito: Reprodução
O norte-americano James Nunnally deu um susto nos jogadores e torcedores do Fenerbahce, da Turquia, durante partida da Euroliga contra o Baskonia. O ala-armador caiu sobre o pescoço, após ser desequilibrado por adversário durante enterrada.
Nunnally ficou desacordado e a partida foi interrompida por alguns minutos. O jogador foi atendido ainda dentro da quadra e levado ao hospital sob aplausos dos jogadores e torcedores. Apesar da imagem impressionante, exames não constataram lesão e o atleta já recebeu alta. O Fenerbache venceu a partida por 79 a 74.

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