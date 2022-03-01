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Jogador de 14 anos assina contrato profissional e se torna o mais jovem da história da MLS

Meia americano, Maximo Carrizo, assinou com o New York City e já treina com os jogadores do elenco profissional
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LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 16:39

Publicado em 01 de Março de 2022 às 16:39

Aos 14 anos, Maximo Carrizo assinou contrato profissional com o New York City FC e se tornou o jogador mais jovem da história da Major League Soccer (MLS). O meia americano integrava as categorias de base do clube e já treina com o elenco principal na pré-temporada.> Rússia responde e faz críticas após Fifa excluir participação da equipe da repescagem para a Copa do Mundo
O jovem completou 14 anos no dia 28 de fevereiro deste ano, no mesmo dia do anúncio de sua subida ao profissional. Em entrevista aos canais oficiais do clube, Maximo Carrizo comentou sobre a expectativa junto ao time principal do New York City.
- Eu tenho trabalhado muito duro por isso com todos os meus companheiros, meus treinadores. Este é apenas o próximo passo para poder chegar aonde eu quero como jogador e como pessoa - disse o jovem.
Maximo Carrizo superou o recorde de Axel Kei, do Real Salt Lake, como o jogador mais jovem da MLS. Kei assinou seu contrato com 14 anos e 15 dias.
Crédito: Aos14anos,MaximoCarrizosetornouojogadormaisjovemdaMLS(Foto:Divulgação

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