Jogador da Seleção Argentina é rendido e assaltado dentro de casa; entenda

O zagueiro Nicolás Otamendi, do Benfica e da Seleção Argentina, foi vítima de um assalto dentro de casa na madrugada desta segunda-feira. Segundo o jornal Correio da Manhã, o jogador foi rendido por quatro homens, que levaram dinheiro e pertences do atleta.Veja a tabela da Champions League

De acordo com o jornal português Correio da Manhã, o zagueiro Nicolás Otamendi, que defende o Benfica, foi vítima de um assaltado na madrugada desta segunda-feira. O jogador foi rendido dentro de sua casa, e perdeu dinheiro e pertences.

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A informação do jornal português é de que Otamendi teria sido rendido por quatro homens, além de ser agredido, imobilizado e amarrado com o cinto no pescoço dentro de sua casa, que ainda contava com a presença da esposa e do filho do argentino.

Otamendi, que voltava para a cidade de Lisboa após uma vitória do Benfica por 4 a 1 sobre o Famalicão, perdeu dinheiro e relógios no assalto. A polícia não divulgou informações sobre o paradeiro dos assaltantes.