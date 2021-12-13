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futebol

Jogador da Seleção Argentina é rendido e assaltado dentro de casa; entenda

Zagueiro Nicolás Otamendi, do Benfica, foi rendido por quatro homens em sua casa, na cidade de Lisboa...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 15:25

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:25

O zagueiro Nicolás Otamendi, do Benfica e da Seleção Argentina, foi vítima de um assalto dentro de casa na madrugada desta segunda-feira. Segundo o jornal Correio da Manhã, o jogador foi rendido por quatro homens, que levaram dinheiro e pertences do atleta.Veja a tabela da Champions League
De acordo com o jornal português Correio da Manhã, o zagueiro Nicolás Otamendi, que defende o Benfica, foi vítima de um assaltado na madrugada desta segunda-feira. O jogador foi rendido dentro de sua casa, e perdeu dinheiro e pertences.
+ Em novo sorteio das oitavas de final da Champions League, Real Madrid encara Paris Saint-Germain
A informação do jornal português é de que Otamendi teria sido rendido por quatro homens, além de ser agredido, imobilizado e amarrado com o cinto no pescoço dentro de sua casa, que ainda contava com a presença da esposa e do filho do argentino.
Otamendi, que voltava para a cidade de Lisboa após uma vitória do Benfica por 4 a 1 sobre o Famalicão, perdeu dinheiro e relógios no assalto. A polícia não divulgou informações sobre o paradeiro dos assaltantes.
Crédito: Otamendifoiassaltadoemcasa(Foto:Foto:LUISACOSTA/AFP

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