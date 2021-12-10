Jogador da base do Atlético-MG é suspeito de agredir a namorada

Gabriel dos Santos Oliveira, de 18 anos, atleta da base do Atlético-MG foi levado à delegacia em Vespasiano, na Grande BH, nesta sexta-feira, 10 de dezembro, por uma suposta agressão à namorada em Vespasiano. O jogador nega as agressões. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada no período da manhã, no no bairro Jardim da Glória, relatando a agressão. A namorada de Gabriel, de 18 anos, contou que o casal foi até um bar no centro de Belo Horizonte e após a saída, houve uma discussão forte, que culminou, segundo ela, em agressões, com Gabriel a empurrando. Na queda, a moça teria machucou o braço esquerdo. Além disso, a mulher contou que recebeu socos e chutes no rosto, o que causou um pequeno hematoma.Ainda segundo o boletim de ocorrência, a moça disse que houve ameaça do namorado caso ela o denunciasse: "Se você denunciar, acabo com a sua vida". A mulher foi medicada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. O que disse Gabriel