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Jogador da base do Atlético-MG é suspeito de agredir a namorada

Gabriel dos Santos Oliveira, de 18 anos, foi encaminhado à delegacia, mas nega ter agredido a moça, da mesma idade que ele ...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 20:06

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 20:06

Gabriel dos Santos Oliveira, de 18 anos, atleta da base do Atlético-MG foi levado à delegacia em Vespasiano, na Grande BH, nesta sexta-feira, 10 de dezembro, por uma suposta agressão à namorada em Vespasiano. O jogador nega as agressões. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada no período da manhã, no no bairro Jardim da Glória, relatando a agressão. A namorada de Gabriel, de 18 anos, contou que o casal foi até um bar no centro de Belo Horizonte e após a saída, houve uma discussão forte, que culminou, segundo ela, em agressões, com Gabriel a empurrando. Na queda, a moça teria machucou o braço esquerdo. Além disso, a mulher contou que recebeu socos e chutes no rosto, o que causou um pequeno hematoma.Ainda segundo o boletim de ocorrência, a moça disse que houve ameaça do namorado caso ela o denunciasse: "Se você denunciar, acabo com a sua vida". A mulher foi medicada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. O que disse Gabriel
O jogador negou ter cometido as agressões e afirmou que a discussão teve início por ciúmes da namorada. Segundo Gabriel, ciumes da namorada, por ter visualizado uma mensagem dele com uma ex-namorada pelo WhatsApp, gerou o atrito. Em sua versão, a mulher teria dito que "acabaria com a carreira dele", por ser jogador da base do Galo. Assim, ainda na sua versão, ele se defendeu da namorada. A assessoria do Atlético disse ter conhecimento dos fatos e que vai se pronunciar posteriormente, uma vez que a ocorrência ainda está em andamento.
Crédito: OatletadebasedoGalofoiconduzidoàdelegacia.Oclubedizquemonitoraocaso-(Foto:Divulgação

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