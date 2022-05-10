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futebol

Jogador brasileiro teria seu contrato rescindido com o Lyon por soltar um pum, diz jornal

Zagueiro Marcelo, de 34 anos, foi dispensado do clube francês no início deste ano; brasileiro negou o motivo
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Publicado em 10 de Maio de 2022 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 13:53
O zagueiro Marcelo, hoje no Bordeaux, teve seu contrato rescindido com o Lyon no início do ano. Na época, o motivo da dispensa não foi revelado. Porém, nesta terça-feira, o jornal francês ‘L’Équipe’ contou que a rescisão se deu por conta do brasileiro ter soltado um pum e rido no vestiário.> Manchester City confirma acerto com Haaland do Dortmund
O jornal conta que a atitude de Marcelo teria se somado ao mal desempenho do jogador na partida e irritado a diretoria do Lyon. O brasileiro foi às redes sociais após a notícia ser veiculada e negou as acusações.
- Obrigado 'L'Equipe'. Depois de um longo tempo, eu preciso voltar para o Twitter para negar todas as acusações. Jornalismo hoje em dia é uma piada - escreveu Marcelo em sua rede social.
Após rescindir com o Lyon, Marcelo se juntou ao Bordeaux e, desde então, soma nove jogos pelo clube. Aos 34 anos, o brasileiro já passou por Besiktas, Hannover 96, PSV, Wisla Kraków e Santos.
Crédito: Marcelo,zagueirobrasileiroqueatuavanoLyon(Foto:FRANCKFIFE/POOL/AFP

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