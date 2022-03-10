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Jogador brasileiro, com dupla nacionalidade, luta para superar obstáculos e impulsionar sua carreira

Thiago Fernandes, meio-campista do Kirivong Sok, do Camboja, detalha como foi o progresso da sua trajetória no Brasil e no exterior...

Publicado em 10 de Março de 2022 às 20:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 20:11
Thiago Fernandes, mesmo com dificuldades no começo da carreira, ainda acredita ir longe no mundo do futebol. No caminho de Thiago, o atleta esbarrou em empresários que não o ajudaram, viagens curtas, frio e o anonimato no esporte, que atinge muitos jogadores do futebol nacional.-Fui tentando ganhar espaço, sempre quis jogar futebol, não pensava em poder fazer outra coisa a não ser uma coisa que eu amo tanto e pratico desde pequeno. Largar tudo, família, amigos, passar por dificuldades, não é fácil, mas quando consegui encontrar uma estabilidade, um projeto que pudesse me sentir seguro, me fez acreditar-, relata o meio-campista.
Thiago sempre teve seu pai como principal inspiração, que era tratado como craque dentro do futebol de várzea, porém teve que mudar seus planos com a vinda de Thiago.
A presença da relação dos dois e o crescente amor pelo futebol impactou a vida do T.Fernandes: -Minha inspiração sempre foi meu pai, pessoal sempre falava, se você jogar 10 por cento que seu pai jogou, você será um craque. Me falavam sempre que meu pai era um craque no amador e dentro do correio ele é conhecido pelo futebol dele, onde largou o seu sonho por conta da minha chegada, mas tinha o futebol como refúgio, para se sentir feliz-, detalha o jogador.
Thiago Fernandes, que hoje tem 29 anos, está no Camboja, joga pelo Kirivong Sok como cidadão do Timor-Leste, mas sonha em conseguir destaque para voltar ao futebol brasileiro jogando em bom nível: -Ficar mais perto da família também é essencial-, conclui o jogador.
Crédito: Ojogadorsuperoualgumasadversidadesnasuaprofissão(Foto:Divulgação

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