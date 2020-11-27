Joelinton marca e Newcastle vence o Crystal Palace no Campeonato Inglês

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Na abertura da décima rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle visitou o Crystal Palace e em jogo duro conseguiu uma importante vitória na competição. Com gols de Callum Wilsom e do brasileiro Joelinton já nos minutos finais, os Magpies chegam aos 14 pontos na Premier League.

+ Veja a tabela do Campeonato InglêsO jogo foi muito equilibrado e os gols saíram já no apagar das luzes no Selhurst Park Stadium. O brasileiro Joelinton, aos 43 minutos do segundo tempo, serviu Callum Wilson, que abriu o placar. Um minuto depois, foi a vez do camisa 9 deixar sua marca. O ex-Sport recebeu fora da área, encarou a marcação e fechou o placar.

- Estou muito feliz por poder marcar e ajudar a equipe a conquistar essa vitória muito importante fora de casa. Vínhamos de dois resultados negativos, sendo o último na nossa casa, e sabíamos que esses três pontos seriam muito importantes para a gente, ainda mais pelo fato de o adversário estar na mesma zona da tabela - disse Joelinton após a partida.

O Newcastle agora volta a campo na próxima sexta-feira (4), quando encara o Aston Villa, novamente fora de casa. O Crystal Palace visita o West Bromwich na próxima rodada.