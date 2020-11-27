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futebol

Joelinton marca e Newcastle vence o Crystal Palace no Campeonato Inglês

Em jogo equilibrado no Selhurst Park Stadium, brasileiro dá assistência aos 43 minutos do segundo e deixa sua marca aos 44 para fechar a conta. Newcastle chega aos 14 pontos...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 19:28
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Na abertura da décima rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle visitou o Crystal Palace e em jogo duro conseguiu uma importante vitória na competição. Com gols de Callum Wilsom e do brasileiro Joelinton já nos minutos finais, os Magpies chegam aos 14 pontos na Premier League.
+ Veja a tabela do Campeonato InglêsO jogo foi muito equilibrado e os gols saíram já no apagar das luzes no Selhurst Park Stadium. O brasileiro Joelinton, aos 43 minutos do segundo tempo, serviu Callum Wilson, que abriu o placar. Um minuto depois, foi a vez do camisa 9 deixar sua marca. O ex-Sport recebeu fora da área, encarou a marcação e fechou o placar.
- Estou muito feliz por poder marcar e ajudar a equipe a conquistar essa vitória muito importante fora de casa. Vínhamos de dois resultados negativos, sendo o último na nossa casa, e sabíamos que esses três pontos seriam muito importantes para a gente, ainda mais pelo fato de o adversário estar na mesma zona da tabela - disse Joelinton após a partida.
O Newcastle agora volta a campo na próxima sexta-feira (4), quando encara o Aston Villa, novamente fora de casa. O Crystal Palace visita o West Bromwich na próxima rodada.
- Fico feliz por ter atuado quase o jogo inteiro, só saindo no final da partida, e isso é muito gratificante, pois recompensa o trabalho feito diariamente. Agora é descansar e já pensar na próxima partida que temos, que com certeza também será muito complicada - completou Joelinton.

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